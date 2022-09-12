«Известия»: гражданам России за два года спишут долги на 3,7 миллиарда рублей

За два года работы процедуры внесудебного банкротства гражданам России спишут долги на сумму в размере более 3,7 миллиарда рублей. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, пишет газета «Известия».

В России механизм освобождения от долгов без суда начал действовать 1 сентября 2020 года. Отмечается, что к упрощенной схеме банкротства прибегли порядка 10,6 тысячи человек, при этом желающих было 22,5 тысячи.

Торосов рассказал, что причины отказа в процедуре в основном связаны с тем, что прошения граждан не соответствуют установленным критериям. Например, заявителю откажут в помощи, если он не предоставит соответствующий документ об окончании исполнительного производства, который бы доказывал, что у гражданина нет имущества, которым можно погасить долг.

Ранее газета «Известия» сообщала, что бизнес просит Минстрой РФ списать долги за ЖКУ с утративших кормильца семей.

До этого сообщалось, что Росстат зафиксировал рекордный долг россиян за ЖКУ в первом квартале 2022 года.