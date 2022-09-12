В Москве впервые стали предлагаться апартаменты в подвалах и на антресольных этажах

Первичный рынок в Москве впервые стал предлагать на продажу апартаменты в подвалах и на антресольных этажах. Об этом «Известиям» заявили участники рынка недвижимости.

По данным компании «Метриум», речь идет о пяти комплексах в Юго-Западном, Западном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы. Все эти комплексы являются проектами реконструкции, которую производят частные инвесторы. При этом на продажу есть апартаменты в подвалах площадью от 11,8 до 33,2 кв. м, причем в некоторых предложениях нет окон. Цена же за эти предложения варьируется от 1,43 до 7,99 млн рублей.

В «Метриум» добавили, что в таких домах также есть предложения и на антресольных этажах, где за 11 кв. м просят 3,8 млн рублей. При этом антресоли являются вторым этажом, построенным внутри одного помещения.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рынок апартаментов оптимизируется, чтобы снизить стоимость жилья в экономичном сегменте. При этом подвальные помещения могут пользоваться большим спросом для сдачи в аренду. Однако некоторые аналитики посчитали, что у такого жилья есть свои серьезные проблемы. Речь идет о том, что застройщики перекрывают доступ к коммуникациям управляющим компаниям, так как такое жилье становится частной собственностью.

В конце июля глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов заявил, что апартаменты не будут приравнены к жилью и на них не будет распространяться жилищный кодекс. Пахомов добавил, что существует идея вывести апартаменты в отдельную категорию недвижимости, чтобы уменьшить налоги. При этом размер налогов будут определять регионы.