Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобороны РФ показало уничтоженные на Николаево-Криворожском направлении технику ВСУ 08:54
Наргиз исполнила на корпоративах в Узбекистане песни Фадеева 08:50
Экс-игрок сборной Италии Тотти назвал причину скандального развода с женой 08:49
В Новосибирске спасатели 20 минут снимали горшок с головы двухлетнего... 08:48
Дженнифер Лоуренс впервые вышла в свет после рождения ребенка 08:47
В США мужчина мечом отрубил голову матери своего ребенка 08:45
Politico: приглашенных на похороны Елизаветы II глав государств привезут... 08:44
Правительство Японии готово перенести военную базу США только в пределах Окинавы 08:41
«Известия»: российские «Ураганы» уничтожили опорные пункты ВСУ... 08:40
Российские оперные певцы победили на вокальном конкурсе в Венгрии 08:37

Металлурги Европы призвали Еврокомиссию принять меры по спасению отрасли от кризиса

close
100%
Александр Коркка/РИА «Новости»

Черные металлурги Европы прозвали Еврокомиссию (ЕК) помочь отрасли ради спасения сталелитейного сектора на фоне высоких цен на энергоресурсы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer).

Производство стали в Европе уже упало на 5%, а большинство металлургических компаний приостановили выплавку и переносят перезапуск оборудования. По данным ассоциации, высокие цены на газ и электричество угрожают жизнеспособности сталелитейного сектора в Европе. Поэтому власти Евросоюза (ЕС) совместно с ЕК должны принять срочные меры по стабилизации энергетического рынка Европы.

В Eurofer указали, что в сложном положении оказались не только черные, но и цветные металлурги. Из-за энергокризиса около половины мощностей ЕС по производству цинка и алюминия уже отключены, а производство кремния и железных сплавов резко уменьшилось.

Эксперты сошлись во мнении, что в Европе сейчас остановлено около 7 млн тонн сталелитейных мощностей, что составляет 4% от всей номинальной мощности. При этом до конца года может закрыться еще больше заводов, которые обеспечивают около 42% от общего выпуска стали (около 30 млн тонн). Если в 2023 году ситуация не изменится, то из производства может выпасть около 50 млн тонн.

7 сентября газета Financial Times писала, что Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) направила письмо в адрес Еврокомиссии (ЕК), в котором предупредила об «экзистенциальной угрозе» для будущего отрасли из-за «беспрецедентного сокращения выпуска» продукции в связи со стремительным ростом цен на электроэнергию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть