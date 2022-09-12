Металлурги Европы призвали Еврокомиссию принять меры по спасению отрасли от кризиса

Черные металлурги Европы прозвали Еврокомиссию (ЕК) помочь отрасли ради спасения сталелитейного сектора на фоне высоких цен на энергоресурсы. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer).

Производство стали в Европе уже упало на 5%, а большинство металлургических компаний приостановили выплавку и переносят перезапуск оборудования. По данным ассоциации, высокие цены на газ и электричество угрожают жизнеспособности сталелитейного сектора в Европе. Поэтому власти Евросоюза (ЕС) совместно с ЕК должны принять срочные меры по стабилизации энергетического рынка Европы.

В Eurofer указали, что в сложном положении оказались не только черные, но и цветные металлурги. Из-за энергокризиса около половины мощностей ЕС по производству цинка и алюминия уже отключены, а производство кремния и железных сплавов резко уменьшилось.

Эксперты сошлись во мнении, что в Европе сейчас остановлено около 7 млн тонн сталелитейных мощностей, что составляет 4% от всей номинальной мощности. При этом до конца года может закрыться еще больше заводов, которые обеспечивают около 42% от общего выпуска стали (около 30 млн тонн). Если в 2023 году ситуация не изменится, то из производства может выпасть около 50 млн тонн.

7 сентября газета Financial Times писала, что Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) направила письмо в адрес Еврокомиссии (ЕК), в котором предупредила об «экзистенциальной угрозе» для будущего отрасли из-за «беспрецедентного сокращения выпуска» продукции в связи со стремительным ростом цен на электроэнергию.