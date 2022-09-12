Bloomberg: ФРГ рассматривает возможность вмешательства в энергетический рынок

Германия рассматривает возможность прямого вмешательства в энергетический рынок, чтобы избежать волны неплатежеспособности на фоне резкого роста цен на газ, передает Bloomberg со ссылкой на депутата Социал-демократической партии страны.

«Мы все равно должны оплатить счет. Вопрос в том, делаем ли мы это сейчас, в начале, вмешиваясь в рынки и смягчая меры, или же в конце концов это неплатежеспособность, это безработица. Я хочу, чтобы мы сделали первый шаг, вмешались сейчас», — сказал он.

По данным агентства, правительство Германии позволяет газовым компаниям перекладывать часть более высоких затрат на потребителей, но до сих пор избегало прямого вмешательства, в том числе ограничения цен.

Ранее власти Германии выступили против введения потолка цен на российский газ, поскольку многие государства Европейского союза до сих пор зависят от этих поставок. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель предлагает ввести в Европейском союзе потолок цен на весь импортный газ, а не только российский.