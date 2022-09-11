Минфин США: Штаты видят риски зимнего всплеска цен на нефть из-за санкций против РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит риски зимнего подорожания нефти из-за предстоящего расширения антироссийских санкций, но рассчитывает на действенность «ценового потолка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию CNN.

«Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком», — рассказала Йеллен.

По ее словам, зимой Евросоюз останавливает закупки большей части российской нефти и запрещает оказание услуг, связанных с ее транспортировкой морским путем. Это может повлечь за собой вероятность того, что ситуация приведет к всплеску цен на нефть.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Москва не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену.

До этого экономист Вячеслав Кулагин заявил, что попытки ограничить цены на газ для России являются нарушением контрактов. По его словам, «Газпром» в таком случае может легко прекратить поставки, если они не будут оплачиваться. Именно этого добиваются те, кто поддерживает «потолок» цен на российский газ, уверен он.