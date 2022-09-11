Neue Zürcher Zeitung: ФРГ занимает второе место в ЕС по уровню цен на бензин

Германия находится на втором месте среди стран Европейского союза (ЕС) по уровню цен на бензин (2,07 € за литр) и дизельное топливо (€2,16 за литр). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung.

По данным материалов Федерального статистического ведомства, которые были переданы в бундестаг по запросу левых, цена за литр дизельного топлива была выше лишь в Швеции, а за литр бензина — в Финляндии. При этом цена на топливо в ФРГ приблизительно на 25 евроцентов выше, чем в среднем по Евросоюзу.

Представитель парламентской фракции Левой партии Зерен Пельман на фоне данной информации подверг критике правительство Германии и заявил о «политическом провале» правящей коалиции «Светофор». Он утверждает, что во Франции цены на топливо приблизительно на 40 центов ниже, чем в ФРГ, что является «критерием для федерального правительства».

Ранее президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что немецкая экономика этой зимой может столкнуться с рецессией, а осенью инфляция в стране, возможно, достигнет двузначного значения.