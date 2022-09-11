Литва оказалась против предлагаемых ЕС ограничений доходов энергокомпаний

Литва выступила против ограничения доходов низкоуглеродных производителей электроэнергии. Об этом во время встречи в Брюсселе заявил министр энергетики республики Дайнюс Крейвис, чье выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Литва выступает против идеи об установлении лимита на доходы производителей энергии с малыми затратами на генерацию. Это приведет к нестабильности на рынке электроэнергии Евросоюза и нанесет ущерб внутреннему рынку республики», — отметил Крейвис.

По его словам, такие ограничения полностью нарушают принцип равных условий для участников отрасли. Речь идет о том, что разные компании получают разные по объему субсидии.

7 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация предложила перенаправить доходы энергокомпаний в Евросоюзе в целях поддержки «уязвимых групп потребителей».

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выступает против предлагаемого Евросоюзом налога на сверхприбыли энергетических компаний, получаемые в связи с высокими ценами на электроэнергию. По его словам, при формировании новых налогов в Евросоюзе в сфере энергетики важно учитывать различия энергосистем и климатических целей европейских стран.