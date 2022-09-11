В Париже жертвуют подсветкой Эйфелевой башни для экономии энергии на фоне кризиса

Мэр Парижа Анн Идальго намерен уменьшить время подсветки Эйфелевой башни с целью экономии электроэнергии на фоне экономического кризиса. Об этом сообщает издание Journal du Dimanche.

«Во вторник Анн Идальго представит план по уменьшению потребляемой электроэнергии в Париже на фоне энергокризиса, кризиса покупательной способности и чрезвычайной климатической ситуации. Среди предлагаемых мэром столицы мер будет раннее отключение подсветки Эйфелевой башни», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что обычно 336 прожекторов, которые придают конструкции золотистый оттенок, отключаются в 01:00 по местному времени. Теперь, по данным Journal du Dimanche, их должны отключать в 23:45, когда достопримечательность покинут последние посетители.

Обозреватели издания считают, что подобная мера носит скорее символический характер.

Ранее газета The Financial Times сообщала, что европейские страны начали массово вводить экстренные меры для борьбы с возможными последствиями энергетического кризиса. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об экстраординарной ситуации, призвав к «полной мобилизации» для устранения энергокризиса.