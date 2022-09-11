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Bloomberg: экспортеры СПГ из США выступили против предложенных ЕС ограничений цен на газ

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Depositphotos

Американские экспортеры решили выступить против ограничений цен на газ, предложенных Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление исполнительного директора вашингтонского Центра сжиженного природного газа Чарли Ридла.

«Меры по установлению предельных цен «неизбежно искажают и подрывают энергетические рынки, создавая непредвиденные последствия», — отметил Ридл.

В заявлении также указали, что в США хорошо понимают те проблемы, с которыми пришлось столкнуться европейским странам. Однако в Штатах надеются, что страны ЕС все-таки будут избегать подобного подхода, которое касается ограничений.

10 сентября руководитель отдела банка Citigroup по аналитической работе, касающейся операций с сырьевыми товарами, Эдвард Морс во время выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса заявил, что попытки США и стран Европы установить предельные цены на российскую нефть могут лишь усугубить энергокризис в Евросоюзе (ЕС). По его словам, в этом году зима для Европы с точки зрения выработки энергии будет самой худшей из всех и будет очень много тех, кто будет недоволен ситуацией.

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