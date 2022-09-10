Президент DIW: Германию ждет глубокий и продолжительный экономический спад

Германии в скором времени грозит глубокий и продолжительный экономический спад, который многие компании не смогут преодолеть. Такое мнение выразил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Спад будет неизбежен, он уже происходит», — сказал Фратчер.

По его словам, экономика ФРГ сократится в следующие два квартала (октябрь — декабрь 2022 года и январь — март 2023 года), а восстановление последует не скоро.

Фратчер отметил, что немцы будут вынуждены приспосабливаться к стагфляции в течение нескольких лет. Он считает, что текущая ситуация намного хуже кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Ранее 10 сентября британское онлайн-издание Spiked написало, что энергокризис привел экономику Германии к краху, что грозит подобным другим европейским странам.

Накануне немецкая газета Handelsblatt написала, что резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведет к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране.