Marine Traffic: два корабля с продовольствием с Украины прибыли в пункты назначения

Сухогруз Ascanios с более 58 тыс. тонн кукурузы, отбывший от украинского порта, достиг немецкого порта Браке, а судно Stella GS с 30,3 тыс. тонн кукурузы подошел к порту израильского города Ашдод. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic, написал ТАСС.

Ascanios находится в самом порту, а Stella GS — приблизительно в трех морских милях от пункта назначения.

Кроме того, корабль Daytona Dynamic с более 25 тыс. тонн кукурузы пришвартовался в порту турецкого города Немрут. К другому турецкому городу — Текирдаг — приблизилось судно Sara с более 6 тыс. тонн пшеницы.

Ранее 10 сентября агентство Anadolu сообщило, что объем вывезенного зерна из украинских портов на сегодняшний день составляет около 2,5 млн тонн, в рамках продуктовой сделки вышли 105 кораблей.

На этой неделе президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что все зерно, которое вывозится с территории Украины в рамках соглашения между Москвой, Киевом и Анкарой, в итоге было направлено в Европу, а не в развивающиеся страны.