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Экономист Кулагин предсказал последствия «потолка» цен на российский газ для Европы

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Markus Schreiber/AP

Попытки ограничить цены на газ для России являются нарушением контрактов, где «Газпром» уже волен спокойно отключать поставки топлива, если оплата не производится. Об этом «Прайм» заявил директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

«Есть прямые контракты на поставку, любая попытка ограничения цен на газ — это нарушение контракта. Соответственно, покупатель должен уведомить «Газпром», что больше не намерен исполнять контракт на тех условиях, которые подписаны, что он будет платить меньше или что-то еще делать. С этого момента контракт теряет юридическую силу», — отметил Кулагин.

По его словам, «Газпром» в случае ограничений может легко прекращать поставки, если они не оплачиваются. Именно этого добиваются те, кто поддерживает «потолок» цен на газ из России.

Он добавил, что сейчас в мире достаточно мало свободных объемов топлива. Кроме того, возникают сложности с поставками на территории некоторых стран. И если возникшие проблемы заявляют как способ спасения населения и промышленности от высоких цен на энергию, то результат становится совершенно противоположным. Кроме того, ограничения собираются ввести под надуманным предлогом, как будто российские поставки привели к росту цен на рынке.

9 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что США будут оказывать Европе помощь с наращиванием запасов природного газа к зиме и дальнейшей диверсификацией источников энергоресурсов для нее.

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