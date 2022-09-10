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Аналитик Митрахович назвал инвестиции эффективным способом экспорта нефти для Казахстана

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Jonathan Alcorn/Reuters

Эффективным способом для расширения текущей инфраструктуры поставок энергоресурсов для Казахстана являются инвестиции. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Естественно, Казахстан, имеет право расширяться в направлении поставок. Но с кондачка этот вопрос, конечно, не решить. Нужны деньги, инвестиции, подготовительные работы. Быстро перестроить и расширить всю инфраструктуру у Казахстана не получится», — отметил Митрахович.

По его словам Казахстан может отправлять нефть через порт Актау, где на танкерах она доставляется в Азербайджан, затем идет по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. В Турции нефть снова грузится на танкеры и поставляется куда угодно. Также есть маршрут Баку-Супса. Если же страна решит перейти на других покупателей, то для этого есть трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который необходимо расширить.

Он добавил, что сейчас Казахстан эффективнее всего может отправлять свою нефть на мировой рынок при помощи России. При этом полноценное взаимодействие сейчас затруднительно. В связи с этим стороны, скорее всего, будут искать какое-то компромиссное решение.

В конце августа министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика заинтересована в бесперебойной работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), при этом страна рассматривает альтернативные варианты экспорта своей нефти в обход России при увеличении ее добычи.

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