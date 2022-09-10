Аналитики ожидают «тягучую» инфляцию в России в ближайшие годы

Уровень инфляции в России по итогам 2022 года может составить 11-14%, а к 2024-2025 году уменьшиться до 4-4,5%. Об этом говорится в аналитической записке руководителя направления макроэкономического анализа и прогнозирования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова.

Как пишет Белоусов, динамика инфляции в последние годы была в высшей степени нестабильной и, видимо, останется таковой в перспективе. Так, в феврале 2020 года инфляция «проваливалась» до почти «европейских» 2.3%, а в апреле 2022 выросла до почти 18%.

«В среднесрочной перспективе нас ожидает скорее умеренно-высокая, «тягучая» инфляция – порядка 6-7% в 2023 г., 4.5-5% в 2024 г. и 4-4.5% в 2025 г.», — заявил он.

Существенную роль в российской инфляции, как пояснил экономист, сыграли немонетарные факторы, то есть не относящиеся непосредственно к денежно-кредитной политике ЦБ. В частности, они касаются особенности поведения населения, когда в ответ на внешнеэкономические шоки, такие как пандемия коронавируса или западные санкции, появляется ажиотажный спрос. Помимо этого, повлияла и зависящая от обменного курса и логистических ограничений стоимость импортных товаров.

Специалист считает, что немонетарные составляющие роста цен затрудняют борьбу с инфляцией с помощью классических инструментов монетарной политики Центробанка.

По мнению экономиста, следует ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию ценой сдерживания восстановительного роста, при этом он отмечает, что эта мера может быть малоэффективна. Еще один способ, это придерживаться мягкой политики, ценой умеренно-высокой инфляции при оживлении роста.

Ранее Росстат сообщал, что годовая инфляция в России в августе замедлилась до 14,3%.