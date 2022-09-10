Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Женщина погибла при взрыве смартфона Redmi 6A 10:55
ANSA: безработные итальянцы сожгли счета за коммунальные услуги из-за повышения цен 10:53
В США предупредили о случаях рака груди, связанных с грудными имплантами 10:51
Зеленский подарил Халуку Байрактару вышиванку с «Байрактаром» 10:48
Белла Хадид вышла на подиум без нижнего белья во время Недели моды... 10:46
В Федерации тенниса России прокомментировали проигрыш Хачанова в полуфинале US... 10:45
Baza: скончался спецназовец, раненый диверсантами в Курской области 10:42
Два российских хоккеиста вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку НХЛ 10:37
Врачи обнаружили, что мед манука помогает при лечении опасной легочной инфекции 10:34
В Российском военно-историческом обществе назвали Карла III «последним»... 10:33

Аналитик Citigroup Морс допустил ухудшение энергокризиса в ЕС из-за потолка цен на нефть из РФ

close
100%
Michael Probst/AP

Попытки США и стран Европы установить предельные цены на российскую нефть могут лишь усугубить энергокризис в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил руководитель отдела банка Citigroup по аналитической работе, касающейся операций с сырьевыми товарами, Эдвард Морс во время выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

«Есть огромная неопределенность в том, что касается этой зимы. Попытки США и их союзников установить потолок цен на российскую нефть могут усугубить энергетический кризис в ЕС, момент для этих действий выбран неудачно», — отметил Морс.

По его словам, в этом году зима для Европы с точки зрения выработки энергии будет самой худшей из всех и будет очень много тех, кто будет недоволен ситуацией. Кроме того, будут случаться периодические отключения энергии, так как новым поставкам взяться неоткуда.

Он добавил, что сейчас человечество вступило в эпоху экономических противостояний. Однако всем необходимо задуматься, какие пределы есть у экономических инструментов во внешнеполитических целях. Поэтому западным политикам необходимо пересмотреть соотношение целей и средств достижения, а также возможные риски и ставки.

9 сентября министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что мировой рынок скептически относится к предложению ввести ограничение цен на российскую нефть. Министр отметил, что у Индии и России «крепкие отношения».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть