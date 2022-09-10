Аналитик Citigroup Морс допустил ухудшение энергокризиса в ЕС из-за потолка цен на нефть из РФ

Попытки США и стран Европы установить предельные цены на российскую нефть могут лишь усугубить энергокризис в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил руководитель отдела банка Citigroup по аналитической работе, касающейся операций с сырьевыми товарами, Эдвард Морс во время выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

«Есть огромная неопределенность в том, что касается этой зимы. Попытки США и их союзников установить потолок цен на российскую нефть могут усугубить энергетический кризис в ЕС, момент для этих действий выбран неудачно», — отметил Морс.

По его словам, в этом году зима для Европы с точки зрения выработки энергии будет самой худшей из всех и будет очень много тех, кто будет недоволен ситуацией. Кроме того, будут случаться периодические отключения энергии, так как новым поставкам взяться неоткуда.

Он добавил, что сейчас человечество вступило в эпоху экономических противостояний. Однако всем необходимо задуматься, какие пределы есть у экономических инструментов во внешнеполитических целях. Поэтому западным политикам необходимо пересмотреть соотношение целей и средств достижения, а также возможные риски и ставки.

9 сентября министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что мировой рынок скептически относится к предложению ввести ограничение цен на российскую нефть. Министр отметил, что у Индии и России «крепкие отношения».