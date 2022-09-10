Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер сборной России объяснил, почему лыжника Большунова ждут тяжелые времена 07:49
В сети вышел первый тизер игры Marvel от создательницы Uncharted 07:48
Bloomberg: производство в Германии упадет на 65% без газа... 07:43
Врач рассказала, о чем говорит тяга к сладкому по утрам 07:39
Власти Запорожской области: Киев пытается вывести из строя и остановить Запорожскую... 07:38
Победитель US Open сменит российского теннисиста Медведева на первом месте мирового... 07:31
В Петербурге подростки напали на прохожего и стреляли в него 07:26
Рогов: Украина в одностороннем порядке не принимает энергию с ЗАЭС 07:23
Иммунолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую 07:17
Стало известно, сколько заработали российские теннисисты на US Open-2022 07:14

WSJ: Индия ввела 20%-ю пошлину на экспорт некоторых видов риса, запретив поставки дробленого

close
100%
Depositphotos

Индия запретила экспорт дробленого риса, а также ввела пошлину в 20% на поставки белого и коричневого риса. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на решение Управления внешней торговли Индии.

«В Индии была введена 20% пошлина на экспорт белого и коричневого риса, на которые приходится около 60% общемирового объема продаж Индии. Пропаренный рис и басмати не подпали под ограничения. Экспорт дробленого риса будет разрешен до 15 сентября в тех случаях, когда погрузка началась до запрета и грузы уже были переданы на таможню», — отметили в публикации.

По данным издания, Индия является самым крупным поставщиком риса в мире. На нее приходится около 40% от общемировой торговли этим видом продукции. Кроме того, страна является основным поставщиком дешевого дробленого риса в некоторые страны Африки, которые используют его как основной продукт питания. При этом решение Индии является очередным крупным шагом по ограничению поставок продуктов питания, которое было вызвано из-за возможных проблем с экспортом и инфляцией.

Аналитики посчитали, что решение Индии дорого ей обойдется, так как лишит страну доли на рынке. Речь идет о том, что покупатели риса просто переключатся на Вьетнам и Таиланд, которые являются вторым и третьим по величине экспортерами этой сельхозкультуры.

Первая информация о том, что индия может уменьшить экспорт риса или ввести какие-то ограничения, появилась от агентства Bloomberg в конце августа. По словам собеседников издания, правительство Индии обсуждает возможность сокращения вывоза дробленого риса, на зарубежные поставки которого приходится 20% от общего объема экспорта этой культуры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть