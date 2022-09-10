Эксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроения

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина рассказала, что трансформация российской экономики в связи со снижением роли сырьевого сектора продолжается. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, что в текущий момент в России наблюдается положительная тенденция, например, индекс промышленного производства вырос в июле до -0,5% в годовом выражении с -2,6% в апреле.

Сафина подчеркивает, что в российской экономике повысится роль высокотехнологичных производств. Например, производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Кроме этого, поддержку окажут области добычи и обработки, строительному сектору, транспортной инфраструктуре.

По ее словам, в секторе производства автотранспортных средств, машиностроения, обработки древесины сохранятся существенные проблемы.

Ранее депутат Госдумы Александр Демин направил в Минобрнауки РФ, Минпромторг и Минэкономразвития обращения с предложением распространить льготы для ИТ-компаний на научные и технологические предприятия.