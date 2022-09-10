Экономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Черников подчеркнул, что сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Раньше подобные проблемы решались благодаря международной торговли, отметил экономист.

«Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться», — рассказал Черников.

По его словам, первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии.

Ранее стало известно, что резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведет к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране.

Отмечается, что в данный момент экономика ФРГ находится в состоянии спада, и быстро растущие цены на энергию давят на экономику и вгоняют ее в рецессию.