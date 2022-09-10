Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Журналист заявил, что товарищеский матч с Россией может привести к расколу... 03:16
Пентагон распределил контракты на $1,2 млрд на вооружения, истощенные помощью... 03:09
Эксперт Сорокина посоветовала увольняться в последний день месяца для индексации... 03:07
Президент UFC Уайт рассказал, что врачи запретили Чимаеву сгонять вест перед UFC 279 02:58
Профессор рассказал, когда опасно пить кофе 02:32
Минфин США намерен наказывать компании, не соблюдающие потолок цен на российскую... 02:31
Капитан сборной Боснии Джеко поставил лайк под новостью с критикой матча против... 02:29
Новичок «Динамо» Норманн отказался говорить о своем исключении... 02:18
МЧС выявило 56 нарушений пожарной безопасности в уфимском ТЦ... 02:09
Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не смогли согласовать лимит цен на газ... 02:00

Экономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций

close
100%
Global Look Press

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Черников подчеркнул, что сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Раньше подобные проблемы решались благодаря международной торговли, отметил экономист.

«Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться», — рассказал Черников.

По его словам, первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии.

Ранее стало известно, что резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведет к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране.

Отмечается, что в данный момент экономика ФРГ находится в состоянии спада, и быстро растущие цены на энергию давят на экономику и вгоняют ее в рецессию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть