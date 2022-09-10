Минфин США намерен наказывать компании, не соблюдающие потолок цен на российскую нефть

Соединенные Штаты намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений. Об этом сообщило министерство финансов США, передает РИА «Новости».

«Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, <...> могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций», — сказано в сообщении.

Ранее минфин США сообщало, что потолок цен на импорт нефти из России будет устанавливаться всеми странами, которые будут согласны на применение нового механизма.

До этого помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявляла, что лимит цен на российскую нефть, который планируют ввести США и другие страны G7, нужно установить на рыночном уровне за вычетом премии за риск — надбавки, возникшей после начала спецоперации и эмбарго на закупки российского топлива.

Накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщал, что Соединенные Штаты планируют совместно с союзниками ввести ограничение цены российской нефти к 5 декабря.