Минфин США: потолок цен на российскую нефть сможет работать без Индии и Китая

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что механизм «потолка» цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая. Об этом он сообщил в ходе конференции в институте Брукингса, передает РИА «Новости».

«Достижение (соглашения) только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая», — сказал он.

Кроме того, Харрис отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время не обсуждают возможности применения вторичных санкций, которые будут обязывать другие страны присоединяться к установлению ценового «потолка» на российскую нефть.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявлял, что мировой рынок скептически относится к предложению ввести ограничение цен на российскую нефть.

До этого помощник министра финансов США Элизабет Розенберг говорила, что лимит цен на российскую нефть, который планируют ввести США и другие страны G7, нужно установить на рыночном уровне за вычетом премии за риск — надбавки, возникшей после начала спецоперации и эмбарго на закупки российского топлива.