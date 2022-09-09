Российские банки начали поднимать максимальный возраст для заемщиков по ипотеке

Российские коммерческие банки стали массово увеличивать предельный возраст для ипотечных заемщиков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на кредитные организации участников рынка недвижимости.

По словам Татьяны Решетниковой из федеральной компании «Этажи», максимальный возраст по жилищным кредитам (то есть возраст, до достижения которого должны закончится выплаты по ипотеке) в 2022 году банки подняли сразу на пять лет — с 65-70 лет до 70-75 лет.

В частности, до 70 лет повысили предельный возраст заемщика государственный «ДОМ.РФ», Промсвязьбанк, Всероссийский банк развития регионов. В «Ак Барс Банке» увеличили планку до 75 лет. По данным «Этажей», увеличение максимального возраста ипотечного заемщика произошло в «Альфа Банке» и «Минбанке».

В Совкомбанке предельный возраст для получателя жилищного кредита уже составляет 85 лет. В банке РНКБ сообщили, что готовы в индивидуальном порядке рассматривать повышение максимального возраста заемщика, который сейчас составляет 75 лет.

По данным участников рынка, тенденция связана с тем, что в последнее время вырос спрос на ипотеку среди граждан от 45 лет. С января по август в России также на 9% увеличилась доля ипотечных заемщиков, у которых основным доходом является пенсия.