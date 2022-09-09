В Евросоюзе госдолг достиг 97% суммарного ВВП

Череда кризисов привела к росту госдолга в странах Европейского союза. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне», — цитирует его Общественная служба новостей.

По словам Джентилони, Еврозона сохраняет незначительный экономический рост и демонстрирует низкую безработицу. При этом возрастающая инфляция угрожает рецессией.

Джентилони считает, что для предотвращения усугубления ситуации необходимо реализовать меры финансового регулирования, а также продолжить бороться с энергетическим кризисом.