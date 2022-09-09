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Bloomberg: миллиардер и сооснователь инвестгруппы LetterOne Герман Хан вернулся в Россию

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский миллиардер, сооснователь инвестиционной группы LetterOne Герман Ханвернулся в Россию после почти десятилетнего проживания в Лондоне. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с местонахождением бизнесмена.

По данным агентства, Хан за несколько месяцев до переезда из Великобритании в Россию передал свою долю в LetterOne лицу, не находящемуся под западными санкциями. Таким образом миллиардер смог обезопасить $2 млрд своего состояния, находящегося не в России, от заморозки.

Как сообщает Bloomberg, сейчас Хан находится в Москве, где управляет активами «Альфа-групп», а также получает доходы от своих долей в телеком-гиганте Vimpelcom Ltd. и ритейлере X5.

По версии Forbes, Герман Хан занимает 14-е место в списке богатейших россиян с состоянием $7,8 млрд. Другие его партнеры по LetterOne — Петр Авен, Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев — проживают за пределами России. Весной Хан, Авен и Фридман заявили о выходе из совета директоров Альфа-банка и LetterOne из-за введенных против них санкций.

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