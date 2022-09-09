Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Султан Брунея стал самым долгоправящим живым монархом в мире после смерти Елизаветы... 12:00
В Якутии отец больше года насиловал малолетнюю дочь 12:00
Лучший хоккеист планеты выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II 12:00
Замглавы МИД Руденко: Россия обсуждает с ООН детали отправки миссии в Еленовку 11:58
Глава МИД Австрии заявил о возможности постепенного снятия санкций с России 11:54
Электромобили Evolute будут стоить около 3 млн рублей 11:54
Решение об остановке упрощенного визового режима ЕС вступит в силу 12 сентября 11:53
Директор компании, самосвал которой въехал в дом, обвинил жильцов в своих... 11:53
Гаджиев о массовой драке в UFC: Чимаев и Диаз прошли по грани допустимого 11:52
«Адмирал Левченко» уничтожил подлодку «противника» рядом с Севморпутем 11:52

В МИД Италии назвали «справедливую» цену за российский газ

Глава МИД Италии Ди Майо назвал «справедливой» ценой за российский газ €80 за мегаватт-час

close
100%
FABIO CIMAGLIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз должен установить стоимость закупки российского газа на уровне €80 за мегаватт-час. По его мнению, такая цена является справедливой, передает РИА «Новости».

Уточняется, что обсуждение этой инициативы состоится 9 сентября на встрече министров энергетики ЕС.

«Если Путин поднял цену на газ более чем до 270 евро за мегаватт-час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать 80 евро», — подчеркнул Ди Майо в разговоре с журналистами во время поездки в Неаполь.

Ранее британская газета Financial Times писала, что некоторые страны ЕС опасаются полного прекращения поставок газа из России в случае введения потолка цен.

Сообщалось также, что Бельгия выступила за ограничение цен не только российского газа, но и всего остального, который импортируется Евросоюзом.

"
"
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть