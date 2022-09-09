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Евродепутат оценил меры подготовки правительства Германии к зиме

Евродепутат Бек: пакеты помощи не покрывают даже 10% допзатрат немцев на энергию

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Немецкий депутат Европарламента Гуннар Бек в разговоре с «Известиями» заявил, что пакеты помощи не покрывают даже 10% дополнительных расходов жителей ФРГ на электроэнергию.

Он указал, что к лету цены на электричество выросли на 40%, на газ — более 75%. Депутат напомнил, что Германия не имеет стратегических газовых хранилищ.

«Даже если они будут заполнены на 100%, их емкостей хватит максимум на один-два зимних месяца. Однако цены на газ будут продолжать расти. Этой зимой большинство домохозяйств не смогут позволить себе теплый дом», — подчеркнул политик.

Пакеты помощи от правительства, по словам Бека, не покрывают даже 10% дополнительных затрат на электроэнергию, которые обходятся в несколько тысяч евро.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок предупредила о риске раскола Европы из-за дефицита энергии.

Вместе с тем канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил внеплановое отключение электричества в Германии этой зимой.

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