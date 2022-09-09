«Известия»: Минтрансу предложили сделать бесплатными звонки в call-центры лоукостеров

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Минтранс письмо с просьбой обязать лоукостеров сделать звонки в их call-центры бесплатными. Об этом сообщают «Известия».

В ООП объяснили, что для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в один из пунктов Федеральных авиационных правил.

Как отметили в объединении, звонки зачастую обходятся пассажиру в 10–15% от цены авиабилета, так как за ожидание оператора на линии тоже приходится платить.

Отмечается, что инициатива касается только звонков для внесения корректировок в авиабилеты. Все другие вопросы, как указали в ООП, можно разобрать в письмах и сообщениях.

В Минтрансе подтвердили, что получили обращение, однако от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что Минтранс одобрил предложение российских авиакомпаний узаконить процедуру снятия исправных запчастей с одних самолетов для перестановки на другие.

В июне стало известно, что мошенники переключились на новые схемы обмана с авиабилетам.