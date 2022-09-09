Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ким Чен Ын сообщил, что КНДР никогда не откажется от ядерного оружия 02:50
Путин назвал восстановление мемориала «Саур-Могила» предупреждением забывшим историю 02:50
Камилла станет королевой рядом с королем Карлом III 02:48
Тренер киевского «Динамо» Луческу раскритиковал «Фенербахче» за слишком грубую игру... 02:47
Семин описал игру экс-игрока «Рубина» Кварацхелии в Лиге чемпионов словом... 02:34
Зеленский назвал «невосполнимой утратой» смерть Елизаветы II 02:32
Премьер-министр Словении заявил об обрушении рынка газа и электроэнергии ЕС 02:32
США конфисковали 30 млн долларов у хакеров из-за взлома Axie Infinity 02:20
Тарасова призвала не беспокоиться о смене спортивного гражданства российскими... 02:14
Грузовик загорелся на МКАД 02:08

Минфин США позволил американцам до 7 декабря платить налоги и пошлины в РФ

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министерство финансов Соединенных Штатов в четверг, 8 сентября, продлило на три месяца срок действия разрешения, которое дает американцам право оплачивать налоги и пошлины в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную генеральную лицензию ведомства.

В связи с чем срок действия разрешения был пролонгирован до 7 декабря текущего года. Меры распространятся и на импортные пошлины в РФ.

При этом предыдущая версия от 25 мая позволяла проводить такого рода сделки до 30 сентября.

В документе отмечается, что «разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения и осуществлять другие операции.

Ранее в Госдепе заявили, что санкции США не препятствуют экспорту продовольствия из России. США хотят, чтобы продовольствие и удобрения поступили на глобальные рынки, подчеркнул заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть