Минфин США позволил американцам до 7 декабря платить налоги и пошлины в РФ

Министерство финансов Соединенных Штатов в четверг, 8 сентября, продлило на три месяца срок действия разрешения, которое дает американцам право оплачивать налоги и пошлины в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную генеральную лицензию ведомства.

В связи с чем срок действия разрешения был пролонгирован до 7 декабря текущего года. Меры распространятся и на импортные пошлины в РФ.

При этом предыдущая версия от 25 мая позволяла проводить такого рода сделки до 30 сентября.

В документе отмечается, что «разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения и осуществлять другие операции.

Ранее в Госдепе заявили, что санкции США не препятствуют экспорту продовольствия из России. США хотят, чтобы продовольствие и удобрения поступили на глобальные рынки, подчеркнул заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.