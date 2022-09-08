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Банк Англии: банкноты с изображением Елизаветы II останутся законным платежным средством

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Depositphotos

Купюры с изображением портрета умершей 8 сентября Елизаветы II остаются законным платежным средством. Об этом говорится в сообщении Банка Англии в связи со смертью монарха.

«Нынешние банкноты с изображением Ее Величества Королевы останутся законным платежным средством. Дальнейшее объявление существующиъ банкнотах Банка Англии будет сделано после того, как будет закончится период траура», — заявили в регуляторе.

Согласно британскому законодательству Банк Англии после восхождения на престол нового монарха должен начать выпуск новых банкнот и чеканку монет с его изображением. Британский трон унаследовал сын Елизаветы 73-летний Чарльз, который взял себе монаршье имя Карл III.

По протоколу траур в связи с кончиной Елизаветы II продлится 10 дней, начиная с 9 сентября. В последний день траура в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке должна состояться торжественная служба, после чего королеву похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI.

Елизавете II было 96 лет, она взошла на престол в 1952 году и стала старейшим и самым долгоправящим монархом в британской истории. О ее смерти Букингемский дворец объявил вечером в четверг.

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