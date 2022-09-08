Оператор рассказал, что российский природный газ вновь поступает в Латвию

Латвийский оператор инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid сообщил, что природный газ из России вновь поступает в Латвию, передает ТАСС.

«Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа», — приводятся в сообщении.

30 июля поставки российского газа в Латвию были приостановлены. В период с 5 по 11 августа газ поступал, и теперь, с 3 сентября, прокачка возобновилась.

3 сентября сообщалось, что компания Latvijas gāze запланировала осенью поднять цены на газ, так как принятые в летом тарифы значительно ниже текущих цен на рынке.

Глава Минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне заверял, что решение «Газпрома» остановить поставки «существенно ничего не поменяет» для жителей Латвии.