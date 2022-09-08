Банк России отказался от идеи запретить неопытным инвесторам маржинальную торговлю

У российского Центробанка нет планов вводить запрет для неопытных инвесторов на маржинальную торговлю (торговля на заемные средства). Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе Московского финансового форума, написало агентство ТАСС.

По его словам, регулятор выступает за лучшее информирование инвесторов о рисках.

«Есть типы сделок, которые без маржинальной торговли вообще не работают. То есть, если у человека есть доступ к этим сделкам, то у него должен быть доступ к маржинальной торговле. Главное, чтобы он (человек) понимал, что это маржинальная торговля, и последствия принятия на себя соответствующего риска «плеча»», — сказал он.

Мамута пояснил, что не все инвесторы понимают, что брокеры предлагают им сделку с «плечом». Также он сообщил, что новичок должен будет подтвердить, что он понимает, о чем идет речь, например, с помощью тестирования.

Под торговлей с «плечом» понимается торговля на заемные у брокера деньги. Это и есть маржинальная торговля. В данном случае инвестор рискует потерять взятые в кредит средства.

В конце июня Мамута заявил, что регулятор намерен снизить риски маржинальной торговли для начинающих инвесторов.

20 июля Мамута заявил, что неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг.