Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Вайдель назвала евро «умирающей валютой»

Алис Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», назвала евро «умирающей валютой». Такое мнение она выразила на пресс-конференции в Берлине, пишет агентство ТАСС.

По ее словам, в долгосрочной перспективе Германию ждет «валютный крах» и деиндустриализация страны. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» считает, что немцы «совсем обеднеют».

Также Вайдель предупредила о предстоящей массовой безработице в Германии.

«Люди массово потеряют работу», — сказала она.

Накануне внешнеполитический спикер фракции партии «Альтернатива для Германии» в парламенте страны Петр Быстрон заявил, что введенные против России санкции вредят самой Германии и ее гражданам.

2 сентября в российской государственной энергетической компании «Газпром» заявили о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. Дело в том, что на турбине газопровода выявили ряд протечек. Позднее в пресс-службе предприятия сообщили, что с начала 2022 года страны Евросоюза (ЕС) сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%.