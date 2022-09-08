«Аэрофлот» зимой возобновит полеты по двум туристическим направлениям

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» в зимнем расписании возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ, передает ТАСС, ссылаясь на слова гендиректора перевозчика Сергея Александровского, сказанные на ВЭФ.

По его словам, международная программа авиакомпании сформирована и развивается.

«У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок», — заявил Александровский, говоря о зимнем расписании.

Он добавил, что «Аэрофлот» сохраняет два турецких направления, в Стамбул и Анталью с сезонными изменениями частот и рейсы на Мальдивы.

Также гендиректор рассказал, что с октября планируется начать полеты в Дубай. Кроме этого рассматривается возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа.

Он сообщил, что с небольшими изменениями продолжится выполняться международная программа из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, а также добавятся рейсы в Баку».

Ранее сообщалось, что ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 339 российских самолетов на 1 трлн рублей.