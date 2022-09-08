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В МИД РФ ответили на слова Эрдогана про панику Запада в ожидании зимы

Захарова призвала Запад «не драматизировать» после слов Эрдогана про панику из-за зимы

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя заявления президента Турции Тайипа Эрдоган о том, что западные страны находятся в панике в связи с тем, как проведут зиму на фоне энергокризиса и роста цен, заявила, что не нужно драматизировать. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Не думаю, что надо драматизировать. Наоборот, будет отличный стимул для развития науки и образования в Европе. Хватит уже паразитировать», — написала она.

Ранее Эрдоган заявил, что Запад находится в панике относительно того, что будет делать зимой на фоне энергетического кризиса. Он выразил надежду, что западные страны решат проблему «разумными шагами».

До этого еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ. По его мнению, грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы.

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