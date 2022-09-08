Еврокомиссар Джентилони: Еврозона может столкнуться с «одной из худших зим в истории»

Еврозона может столкнуться с рецессией в результате сильного подорожания газа, а предстоящая зима может стать «одной из самых худших в истории». Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью немецкому изданию Spiegel.

По его словам, текущий уровень инфляции может привести к нестабильности в европейской экономике.

«Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью. Но показатели экономики ЕС в целом, как и ранее, положительные, на рынке труда хорошая ситуация», — добавил Джентолини.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе.

Также сообщалось, что бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян призвал отказаться от антироссийских санкций и не допускать пропаганду войны со стороны Украины. Политик подчеркнул, что необходимо достичь мира на Украине, а антироссийские санкции назвал «суицидом» для французских предприятий.