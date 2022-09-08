Эксперт Митрахович назвал три главных опасности вложений в юань для россиян

Инвестиции в китайский юань, который замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевой альтернативой доллару или евро, обладают определенными рисками. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Первая опасность в том, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем. Есть сложности с проведением транзакций, не до конца отработаны механизмы. Конечно, со временем эта проблема исчезнет. Но пока что, если вы вложили деньги в юань, то можете не суметь или не успеть их вывести. Особенно, если не знаете всех нюансов переводов в этой валюте», — объяснил Митрахович.

Второй проблемой, по его словам, является сильная зарегулированнось китайской валюты.

«Юань стоит столько, сколько посчитает нужным Коммунистическая партия Китая. Это не значит, что юань — бесполезная бумажка. Но если вы привыкли к рыночному ценообразованию валют — как у доллара или евро, — то в случае с китайским юанем нужно иметь в виду, что там гораздо сильнее государственное валютное регулирование. Если Пекину потребуется, например, для облегчения экспорта снизить стоимость юаня, то он легко пойдет на этот шаг. И вы окажетесь заложником ситуации», — рассказал эксперт.

Третьей опасностью инвестиций в юань Митрахович назвал его неполную самостоятельность и привязку к другим мировым валютам.

«На международном рынке юань так или иначе привязан к другим валютам. По крайней мере, пока что. Поэтому, вкладывая деньги в китайскую валюту, нужно иметь в виду: ее курс так или иначе будет следовать за долларом. В долгосрочной перспективе, думаю, юань будет становиться все более самостоятельным игроком. Это будет происходить по мере увеличения объемов торговли в китайской валюте. Соответственно, ее можно использовать на перспективу — например, если вы хотите диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Добавлять юань к уже существующим вложениям в долларах, евро, рублях — это нормально. Если вы делаете ставку только на китайскую валюту, это несколько рискованно», — резюмировал Митрахович.

Ранее 8 сентября замглавы российского Минфина Алексей Моисеев в интервью РБК сообщил, что юань сейчас видится главной потенциальной заменой доллару или евро.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный», — отметил замминистра. Он добавил, что объем торгов валютной парой рубль-юань на Мосбирже с февраля увеличился в 50 раз.