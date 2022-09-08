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Сбер принял участие в сессии «Спрос на сервисы: как технологии меняют МСП» на ВЭФ

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Максим Блинов/РИА «Новости

На Восточном экономическом форуме прошла сессия «Спрос на сервисы: как технологии меняют МСП?». Участие в дискуссии принял директор дивизиона Сбербанка «Малый и микробизнес» Алексей Шашкин.

Спикеры обсудили проблемы, связанные с внедрением новых электронных сервисов в практику малых и средних предприятий. Шашкин отметил, что Сбербанк нацелен на оптимизацию процесса, предлагая предпринимателям комплексные решения, максимально функциональные и интуитивно понятные.

По словам Алексея Шашкина, сегодня, для того чтобы открыть собственное дело, бизнесмену требуется воспользоваться множеством несинхронизированных сервисов и приложений одновременно с неоднократным вводом одних и тех же данных в разных личных кабинетах с разными паролями. Сбербанк первым на финансовом рынке для удобства пользователей собрал все необходимое в приложении СберБизнес в режиме единого окна. Уже тиражировано шесть отраслевых решений: «Недвижимость», «Транспорт», «Оптовая торговля», «Розничная торговля», ЖКХ и «Сфера услуг».

Как отметил представитель Сбербанка, все отраслевые решения доступны бесплатно и не несут никакой дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателя, а экономия в год составляет от 24 000 до 160 000 рублей. На бесплатной основе Сбер предоставляет предпринимателям и самые востребованные нефинансовые сервисы от компаний экосистемы: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Поиск сотрудников» и «Электронный документооборот».

Также в Сбере можно легко и удобно получить дополнительное финансирование в режиме «24 на 7» в течение нескольких минут без посещения офисов и предоставления бумажных документов.

«Мы видим явную тенденцию к уходу от традиционных бумажных способов ведения дел в сторону удобных электронных форматов. Наша задача, если мы хотим быть всегда выбором № 1 для бизнеса, — адаптировать и синхронизировать существующие решения для нужд конкретного предпринимателя, а далее помочь с реализацией поставленных целей в том числе и в онлайн-среде. Но это привычная практика Сбера: освободить бизнес от рутины, дать дополнительное время и ресурсы для достижения поставленных целей, тем самым повысить лояльность и результативность партнеров», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

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