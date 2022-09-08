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«Ъ»: немецкая SAP продаст всю технику из дата-центров в России

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Global Look Press

Разработчик программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP намерен продать всю вычислительную технику из дата-центров в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о продаже 3,5 тыс. единиц оборудования. Балансовая стоимость оборудования оценивается в 3 млрд рублей, рыночная — примерно в 1,4 млрд рублей. По словам одного из собеседников издания, покупкой активов немецкой компании заинтересовался «Ростелеком».

SAP владеет в России несколькими центрами обработки данных (ЦОД). Первый был открыт в 2014 году для оказания облачных сервисов на территории НИЦ «Курчатовский институт» в Москве на базе инфраструктуры «Ростелекома».

При этом российской компании сейчас необходимо расширять объемы вычислительной техники. «Ростелеком» намерен вложить в региональные дата-центры 10–20 млрд рублей в течение нескольких лет.

По словам президента ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, российские покупатели согласятся приобрести активы SAP только с учетом большой скидки. К тому же не ясно, насколько старым является оборудование, которое немецкая компания намерена выставить на продажу.

«Это не готовое решение, а зоопарк техники, чтобы привести ее в порядок, покупателю нужны серьезные компетенции. К тому же неясно, насколько оборудование свежее: цикл его составляет порядка пяти лет», — заключил Дорофеев.

7 сентября издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Qrator Labs сообщило, что в 2022 году Россия опустилась на четыре строчки ниже в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета. Страна опустилась в рейтинге с 10-го на 14-е место. За год максимальный процент возможного отказа сетей в России повысился с 5,08% до 5,5%.

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