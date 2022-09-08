Минфин: у 16 российских регионов упали поступления от налога на прибыль к началу осени

По итогам восьми месяцев 2022 года у 16 российских регионов снизились доходы от налога на прибыль организаций. Еще у двух регионов снизились денежные поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ) по сравнению с тем же периодом прошлого года, приводит слова первого заместителя министра финансов России Леонида Горнина РБК.

В Карелии, Белгородской, Курской, Липецкой, Свердловской, Челябинской областях и Забайкальском крае снижение доходов от налога на прибыль произошло за счет спада производства в металлургической отрасли. Еще одной причиной стала высокая база этих денежных поступлений в 2021 году, пояснили в Минфине.

НДФЛ по итогам восьми месяцев снизился только в двух регионах — Ингушетии и Республике Алтай. Это было обусловлено разовыми поступлениями налога в 2021 году. В то же время денежные остатки регионов сейчас находятся на исторических максимумах и составляют более 4 трлн рублей. Это хорошая подушка безопасности. С ее помощью можно будет финансировать расходы бюджета в 2023 году, заключил Горнин.

6 сентября директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев заявил, что российской экономике удалось избежать жесткого сценария из-за плавающего курса рубля. Еще одной причиной относительной устойчивости, по его словам, стала политика таргетированной инфляции, которую ведет Центробанк.