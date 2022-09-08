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АЛРОСА предложит россиянам инвестиционные продукты на основе бриллиантов

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

АЛРОСА намерена вывести на рынок инвестиционные бриллианты, НДС на покупку которых отменяется с 1 октября 2022 года. Среди продуктов для вложений — редкие крупные бриллианты стоимостью от $50 тыс. и «бриллиантовые корзины» стоимостью $25–50 тыс., сообщает «Коммерсантъ».

При этом «бриллиантовые корзины» будут иметь единую цену за один карат, а крупные драгоценные камни планируется вывести на инвестиционный рынок по индивидуальной стоимости. Реализацию новых продуктов предполагается осуществлять через инвестиционные банки. Отмечается, что бриллиантовые продукты АЛРОСА могут стать альтернативой вкладам в валютах «недружественных» стран.

Компания хочет дать инвесторам возможность обратной реализации камней. Редкие бриллианты можно будет выставить на аукционы и интернет-площадки АЛРОСА. Для «бриллиантовых корзин» компания даст гарантию обратного выкупа по цене, привязанной к международным индексам на бриллианты, пояснил директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Амелькин.

В то же время сейчас стоимость бриллиантов еще далека от пиковых значений из-за высокой инфляции, что делает новые инвестиционные продукты АЛРОСА привлекательными для вложений денежных средств. В дальнейшем стоимость драгоценных камней в мире будет только увеличиваться, считает руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-банка» Борис Красноженов.

«Одновременный рост спроса со стороны развивающихся рынков, главным образом Китая, в среднесрочной и долгосрочной перспективе создает значительный потенциал роста цен на бриллианты», — утверждает аналитик.

7 сентября генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов заявил о строительстве нового рудника в Якутии за 120 млрд рублей. По его словам, добыча может начаться уже в 2030-х годах.

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