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«Ведомости»: Минфин предложил вернуть пенсионные накопления россиян в их собственность

«Ведомости»: Минфин предложил дать россиянам инвестировать пенсионные накопления

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Минфин России предлагает передать россиянам в собственность их пенсионные накопления. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений внесли в ходе стратегической сессии по развитию финансового рынка в правительстве 30 августа министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Уточняется, что речь идет о предоставлении гражданам права инвестировать свои пенсионные накопления по собственному выбору при условии соблюдения определенных критериев. Предполагается, что гражданам будут переданы накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, и замороженные после 2014 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках Восточного экономического форума заявляла, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться.

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