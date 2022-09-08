«Ведомости»: Минфин предложил вернуть пенсионные накопления россиян в их собственность

Минфин России предлагает передать россиянам в собственность их пенсионные накопления. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений внесли в ходе стратегической сессии по развитию финансового рынка в правительстве 30 августа министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Уточняется, что речь идет о предоставлении гражданам права инвестировать свои пенсионные накопления по собственному выбору при условии соблюдения определенных критериев. Предполагается, что гражданам будут переданы накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, и замороженные после 2014 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках Восточного экономического форума заявляла, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться.