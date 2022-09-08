Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Небензя заявил, что Украина с начала августа насильно эвакуирует своих граждан 02:13
Из-за ливней в Приморье оказались затоплены 186 домов и 540 участков 02:10
В Минфине назвали альтернативные доллару и евро валюты 02:00
В США уличили Байдена в использовании помощи Украине в политических целях 01:56
Мостовой о дебюте Кварацхелии в ЛЧ: через пару лет увидим его... 01:56
Постпред РФ при ООН назвал сообщения о фильтрационных лагерях в России... 01:52
СМИ: российский фигурист Савосин планирует выступать за Казахстан 01:41
Китай призвал не допустить аварии на Запорожской АЭС 01:39
В Турции на людей рухнула сцена, на которой должен был выступать Таркан 01:34
Сборная России может сыграть с командами Сенегала и Перу 01:30

Аналитик объяснил снижение мировых цен на нефть

Аналитик Громов: мировые цены на нефть снизились из-за рецессии

close
100%
Global Look Press

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов в интервью РИА «Новости» заявил, что снижение цен на нефть связано с рецессией в ведущих странах мира.

Он отметил, что признаки рецессии наблюдаются в США и европейских странах.

«Это означает, что высока вероятность снижения спроса на нефть, что может привести к переизбытку предложения нефти и соответственно толкает цены вниз», — объяснил он.

Дополнительный фактор, повлиявший на снижение цены – решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в октябре, отметил эксперт. На стоимости нефти сказалось и заявление США о готовности Индии рассмотреть предложение по ограничению цен на нефть из России.

Громов также призывал не забывать и о ситуации с иранской нефтью. Если, по его словам, будут достигнуты договоренности по ядерной сделке, то на рынке окажутся миллионы баррелей нефти из Ирана.

7 сентября цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с начала февраля.

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев заявил, что текущее снижение цен на нефть – эйфория от победы политики над экономикой. Он убежден, что вскоре котировки отыграют свое падение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть