Аналитик объяснил снижение мировых цен на нефть

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов в интервью РИА «Новости» заявил, что снижение цен на нефть связано с рецессией в ведущих странах мира.

Он отметил, что признаки рецессии наблюдаются в США и европейских странах.

«Это означает, что высока вероятность снижения спроса на нефть, что может привести к переизбытку предложения нефти и соответственно толкает цены вниз», — объяснил он.

Дополнительный фактор, повлиявший на снижение цены – решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в октябре, отметил эксперт. На стоимости нефти сказалось и заявление США о готовности Индии рассмотреть предложение по ограничению цен на нефть из России.

Громов также призывал не забывать и о ситуации с иранской нефтью. Если, по его словам, будут достигнуты договоренности по ядерной сделке, то на рынке окажутся миллионы баррелей нефти из Ирана.

7 сентября цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с начала февраля.

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев заявил, что текущее снижение цен на нефть – эйфория от победы политики над экономикой. Он убежден, что вскоре котировки отыграют свое падение.