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Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье. Его слова приводит RT.

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что страны, навязывающие России свою волю, находятся «не в том положении», чтобы диктовать условия, и призвал их «одуматься».

Кроме того, Путин назвал решение о введении потолка цен на российские ресурсы «абсолютно тупым» и предупредил, что оно «ни к чему хорошему» не приведет.

Ранее министры финансов стран G7 согласовали план об ограничении цен на российскую нефть. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше потолка, согласованного коалицией.

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