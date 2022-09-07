Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье

Президент России Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье. Его слова приводит RT.

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что страны, навязывающие России свою волю, находятся «не в том положении», чтобы диктовать условия, и призвал их «одуматься».

Кроме того, Путин назвал решение о введении потолка цен на российские ресурсы «абсолютно тупым» и предупредил, что оно «ни к чему хорошему» не приведет.

Ранее министры финансов стран G7 согласовали план об ограничении цен на российскую нефть. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше потолка, согласованного коалицией.