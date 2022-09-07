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В Госдуме усомнились в необходимости расширить на весь Дальний Восток ограничение на перевозку икры

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Ограничение на перевозку красной икры в ручной клади и багаже нельзя распространять на другие регионы Дальнего Востока без тщательного изучения ситуации. Об этом «Газете.Ru» сообщил член аграрного комитета Госдумы Ренат Сулейманов. Сейчас ограничение в 10 кг действует на Камчатке. Глава Росрыболовства Илья Шестаков 7 сентября допустил, что оно будет масштабировано на другие субъекты РФ.

«Автоматически распространять ограничение на вывоз икры и рыбы на весь Дальний Восток нельзя. Здесь должен быть разумный баланс», — заявил Сулейманов.

По его словам, лимиты для Камчатки были введены из-за процветающего на полуострове браконьерства и вывоза красной икры за пределы страны и в другие регионы для дальнейшей перепродажи.

«Если в каком-то регионе также развиты случаи браконьерства, как это было на Камчатке, тогда перенести эту инициативу можно, она будет полезной. Все зависит от конкретной ситуации. Инициатива на Камчатке изначально исходила от губернатора. Если поступят еще сообщения от других регионов – также будет рассматривать каждый отдельный случай нарушений», — объяснил депутат.

Ранее в среду Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума не исключил, что лимит в 10 кг на перевозку гражданами красной икры с Камчатки может быть распространен и на другие регионы Дальнего Востока.

«Посмотрим, как механизм будет отработан и покажет свою эффективность. Тогда вместе с регионами такое же ограничение введем», — говорил Шестаков.

Закон, который ограничивает вывоз красной икры с территории полуострова, приняли в июле. До 1 августа 2025 года граждане не могут провозить воздушным транспортом в багаже и ручной клади более 10 кг икры рыбы лососевых пород.

Речь идет именно об икре непромышленного изготовления или домашнего посола. После принятия закона работающие на Камчатке авиакомпании изменили свои правила перевозки икры: багаж, в котором находили икру больше установленного веса, прекратили допускать на рейс.

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