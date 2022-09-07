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Банк России: средняя ставка по выданным в июле ипотечным кредитам выросла до 6,67%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Средняя ставка по ипотечным займам, которые кредитные организации выдавали россиянам в июле, увеличилась на 0,31 процентных пункта и составила 6,67% против 6,36% в июне. Об этом https://tass.ru/nedvizhimost/15681297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopТАСС со ссылкой на информации пресс-службы российского Центробанка.

Отмечается, что средний срок, на который граждане нашей страны получали ипотечный кредит в июле, составил 274,8 месяца. Это на 32 месяца больше, чем в июле 2021 года.

Число выданных в июле кредитов на покупку жилья составило 91,59 тыс. объемом — 341,6 млрд рублей. Июльское значение оказалось больше июньского показателя объема ипотечного жилищного кредитования (ИЖК). За первый летний месяц россияне получили 65,4 тыс. кредитов на общую сумму 253,5 млрд рублей.

Совокупный портфель ипотечных кредитов, которые банки выдавали в стране, к 1 августа 2022 года достиг суммы в 12,9 трлн рублей. Это на 1,4% больше относительно июля. Объем просроченной задолженности к тому же периоду снизился до 58,2 млрд рублей.

В начале сентября издание РБК написало, что для покупки квартиры в Москве в ипотеку в месяц нужно зарабатывать от 109 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб.

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