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Путин не исключил, что Россия и Китай скоро выйдут на товарооборот в $200 млрд

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем товарооборот между РФ и КНР может вырасти до $200 млрд. Об этом российский лидер сказал на встрече с главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Растет товарооборот. В прошлом году он вырос существенно на 36% и достиг уже $140 млрд. Он продолжает расти, за первое полугодие вырос еще на 30%», — сказал глава РФ.

Он отметил, что такими темпами скоро можно выйти на $200 млрд.

Ранее сообщалось, что Китай резко нарастил экспорт товаров в Россию более чем на четверть в августе.

В середине августа директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, что торговый оборот между Российской Федерацией и Китайской народной республикой в этом году растет колоссальными темпами. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил около $140 млрд.

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