FT: уехавшие из России бизнесмены заявили о звонках из Кремля с призывом вернуться

Российские бизнесмены, попавшие под западные санкции и уехавшие из России, рассказали, что регулярно получают сообщения из Кремля с призывом вернуться обратно. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух россиян, получивших такие сообщения после начала спецоперации России на Украине.

Как пишет издание, также об этом рассказали несколько источников, которые слышали об этом от знакомых.

«Создается образ кучки олигархов, выступающих против спецоперации и возмущенных ее действиями, которые разрушили их состояние», — отмечает издание.

В статье подчеркивается, что уехавшие бизнесмены также остаются озлобленными на Запад и считают, что он «сделал их козлами отпущения в случаях, выходящих за рамки их возможностей».

По информации издания, 21 российский бизнесмен подал в суд на Евросоюз, чтобы попытаться отменить санкции в отношении них.

При этом некоторые из них признают, что этого может быть недостаточно, чтобы вернуть им их собственность на Западе, говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские бизнесмены не лишились бы своих счетов и яхт, если бы прислушались ранее к предупреждениям и держали их на территории России, а не за рубежом.