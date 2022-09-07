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Вучич заявил, что не понимает, как ЕС может ограничить цену на газ из России

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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в Белграде на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что не понимает, как Евросоюз сможет ограничить цену на российский газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял, как это они введут потолок цены на газ?», — задается вопросом сербский лидер.

При этом он положительно оценил остальные четыре меры Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз снизил импорт российского газа с 40% своего потребления в прошлом году году до 9% в настоящий момент. Помимо этого глава ЕК указала, что газохранилища в ЕС уже заполнены на 82%, тогда как Евросоюз ставил задачу заполнить их до 80% к концу октября.

2 сентября страны G7 подтвердили желание отказаться от российской нефти на своих рынках.

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