Трасс пообещала представить план по борьбе с ростом цен на электроэнергию

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала в четверг, 8 сентября, представить план по борьбе с ростом цен на электроэнергию, сообщается на сайте британского парламента, где велась прямая трансляция выступления.

«Мы предпримем немедленные действия, чтобы помочь людям со счетами на электроэнергию. Я сделаю заявление по этому вопросу перед парламентом завтра (в четверг) и дам людям определенность <...> что они смогут пережить эту зиму, будут обеспечены электроэнергией и смогут позволить (оплачивать) ее», — заявила Трасс.

Ранее вступающая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена потратить £40 млрд из бюджета, чтобы помочь местному бизнесу сократить затраты на подорожавшую электроэнергию.

В Bloomberg считают, что этим антикризисным планом Трасс может привести бюджет Великобритании на грань дефицита.