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CDEK.Shopping начал продавать оригинальные товары IKEA с доставкой в Россию из Турции

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CDEK

СДЭК на своей платформе CDEK.Shopping начал принимать заказы на покупку оригинальных товаров IKEA с доставкой из Турции.

На платформе можно увидеть около 500 различных товаров из IKEA. Речь идет о текстиле для дома, посуды для приготовления пищи и мебели. Также в ближайшее время для покупателей из России появится возможность заказа детской мебели, игрушек, товаров для хранения и других.

Платформу CDEK.Shopping запустили в мае этого года для приобретения товаров из-за рубежа. Самыми популярными товарами стали смартфоны, ноутбуки, комплектующие для ПК и пищевые добавки.

17 августа Telegram-канал «Москва сейчас» сообщил, что постельное белье от поставщиков IKEA снова появится на «Яндекс Маркете». До этого постельное белье Arua от казахстанского поставщика шведской сети IKEA было распродано на «Яндекс Маркете» за первые 48 часов с момента старта продаж.

Позже статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов выразил надежду, что IKEA окончательно не уйдет из России. Он уточнил, что предварительные обсуждения перспектив IKEA на российским рынке уже состоялись.

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