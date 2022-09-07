Шольц: Германия еще с конца 2021 года стала готовиться к сокращению поставок газа из РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что германские власти еще в декабре 2021 года изучили вопрос возможного уменьшения поставок газа из России и меры реагирования. Об этом сообщает ТАСС.

«И мы еще до начала войны (спецоперация РФ на Украине. — «Газета.Ru») тщательно подготовились, чтобы потом в этой ситуации быть в состоянии принимать масштабные решения, которые уже сейчас в значительной мере реализованы», — заявил германский лидер.

По его словам, меры реагирования обсуждались в то время, когда другие страны даже не помышляли об этом.

Шольц подчеркнул, что Германия должна добиться полной независимости от российского газа и сделать это в кратчайшие сроки.

5 сентября глава минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявлял, что власти Германии планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа. Вице-канцлер подчеркнул, что Германия «должна справиться и справится» с этим без поставок из России.